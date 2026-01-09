Alessandro Ambrosio com' è stato ucciso | il colpo alle spalle e la ferita profonda Trovata un' arma Il killer Marin Jelenic non risponde al giudice

Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, è stato ucciso il 5 gennaio con una ferita profonda al collo, causata da una coltellata alle spalle. La polizia ha rinvenuto un’arma ritenuta responsabile del delitto. Il sospettato, Marin Jelenic, non risponde alle autorità. La vicenda resta sotto indagine, mentre si cercano motivazioni e dettagli sull’accaduto.

Una coltellata profonda, con la lama penetrata fino all'impugnatura. È morto così Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne accoltellato il 5 gennaio, nel parcheggio del. 🔗 Leggi su Leggo.it

Mentre emergono nuovi elementi sull'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, si allarga il dibattito sulle responsabilità istituzionali - facebook.com facebook

Ci sono due storie che mi hanno colpito in questi giorni. La prima è quella di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, ucciso alla stazione di Bologna con una coltellata da un balordo, per motivi abietti e insensati. La seconda è quella di Renee Nicole Goo x.com