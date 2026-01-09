Alessandria-Mortara-Milano la giornata disastrosa | puntuale solo un treno su quattro

Il giovedì 8 gennaio, sulla linea Alessandria-Mortara-Milano, si è verificato un grave disservizio: solo il 25% delle corse programmate è stato effettuato, mentre il resto è stato cancellato o ha subito ritardi significativi. La giornata ha evidenziato le criticità del sistema ferroviario locale, creando disagi per pendolari e cittadini. Un quadro che sottolinea la necessità di interventi per migliorare l’affidabilità dei servizi.

Sembra un bollettino di guerra, di sicuro non lascia scampo. Il riassunto della giornata di giovedì 8 gennaio sulla Alessandria-Mortara-Milano è impietoso: sulla R31 (il regionale Alessandria-Milano), il 22,2% delle corse è stato soppresso completamente (10 corse su 48 programmate), un altro 8,8%. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: "Treno per Milano mai puntuale da giorni" Leggi anche: Programmazione tv serie a 12° giornata napoli-atalanta su sky e derby di milano solo su dazn Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Da Alessandria a Milano? Primo treno alle 6,30: “È troppo tardi per arrivare sul posto di lavoro”; La Alessandria-Milano è di nuovo fra le 10 linee ferroviarie peggiori d’Italia; I pendolari: «Dopo lo stop a Porta Genova aumentati i ritardi dei treni da Vigevano per Milano. chiedo al Min. @matteosalvinimi, alla Presidente del consiglio @GiorgiaMeloni e al Presidente di Regione Lombardia @FontanaPres di sedersi al tavolo e risolvere definitivamente il vergognoso DISservizio della linea @OfficialTrenord #alessandria #mortara x.com STAZIONE DI NIELLA TANARO 7 Dicembre 1985 Il TEE Breda in Valle Tanaro Trans Europ Express Bellissimo giro organizzato dal Gafmi di Milano. Primo giorno: Milano - Mortara - Alessandria - Ceva - Ormea poi Savona secondo giorno, Vemtimiglia linea di - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.