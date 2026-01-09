Alcaraz-Sinner si riparte da Seul | due milioni di euro a testa per l’esibizione chi vince gli Open d’Australia ne guadagna 2,4

Domani alle 8 ora italiana si disputa a Seul il match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, primo grande evento della stagione tennistica. Pur senza cifre ufficiali, si stima che i due giocatori riceveranno circa due milioni di euro a testa per l’esibizione, cifra significativa rispetto ai premi degli Open d’Australia. L’incontro rappresenta un’importante occasione per i tennisti di iniziare l’anno con un impegno di alto livello.

L'appuntamento è per domani alle ore 8 italiane a Seul. Anche se non sono trapelate ancora le cifre ufficiali, secondo quanto emerso Jannik Sinner e Carlos Alcaraz dovrebbe percepire un gettone di almeno due milioni di euro per il supermatch che, di fatto apre la stagione. Un gruzzolo comunque che non ha nulla da invidiare a quello di uno Slam se si considera che chi alzerà il trofeo di campione dell'Australian Open il prossimo 1° febbraio si metterà in tasca 2,4 milioni di euro, 300.000 euro in più rispetto all'edizione di 12 mesi fa. Oggi la conferenza stampa congiunta dei due campioni. Di seguito le risposte secondo Ubitennis e Skysport Pronti per ripartire? Alcaraz: "Sono arrivato ieri e per me è solo un giorno che sono qui.

