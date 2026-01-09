Alcaraz scatta l’ora della verità restare il n1 con Sinner senza freni

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono arrivati a Seul, pronti a sfidarsi in un match esibizione con premi elevati, ma senza conseguenze sul ranking ATP. La partita rappresenta un’occasione per testare le proprie capacità e mantenere alta la competitività, senza pressioni ufficiali. Un incontro che, pur non influendo sulla classifica, resta importante per il prestigio e la motivazione dei due tennisti.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono arrivati a Seul, dove domani si sfideranno in una esibizione che mette in palio tanti quattrini e nessun punto per quanto riguarda il ranking Atp. Quello della classifica mondiale è un tema molto dibattuto. Al momento lo spagnolo occupa la posizione numero uno, mentre al secondo posto c’è l’altoatesino e dietro di loro non si intravede nessuno che possa mettere in discussione questo dualismo. Viene, però, da chiedersi come sarebbe la classifica se non ci fossero stati quei tre mesi - all’inizio dello scorso anno - in cui l’azzurro ha dovuto scontare una squalifica patteggiata per una involontaria e incolpevole positività ad una sostanza proibita dall’ antidoping. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

