Alberi di Natale | a Roma raccolta straordinaria AMA fino al 18 gennaio

A Roma, la raccolta straordinaria degli alberi di Natale organizzata da AMA prosegue fino al 18 gennaio. Dopo le festività, è importante smaltire correttamente gli alberi per favorire il riciclo e il rispetto dell’ambiente. Le modalità di consegna e le aree dedicate sono disponibili sul sito ufficiale di AMA, contribuendo a mantenere la città pulita e ordinata anche dopo il periodo natalizio.

Passata l'Epifania, le lucine tornano nelle scatole, le palline finiscono in soffitta e l'albero di Natale resta lì, spoglio e un po' triste. Se è naturale, ogni anno si ripresenta la stessa domanda: dove si butta? A Roma, anche per il 2026, arriva una soluzione semplice e sostenibile: fino al 18 gennaio è attiva una raccolta straordinaria dedicata proprio agli alberi di Natale naturali, pensata per smaltirli nel modo corretto e dare loro una seconda vita. A Roma la raccolta straordinaria per lo smaltimento degli alberi di Natale naturali: dove portare l'albero e cosa succede dopo. La raccolta straordinaria è organizzata da AMA e permette di conferire gratuitamente, fino al 18 gennaio, gli alberi di Natale naturali presso i Centri di Raccolta aziendali, aperti tutti i giorni e distribuiti su tutto il territorio cittadino.

Roma: Ama, torna raccolta straordinaria alberi di Natale - Fino a domenica 18 gennaio, i cittadini residenti a Roma hanno l'opportunità di restituire alla natura i propri alberi di Natale naturali, conferendoli ... romadailynews.it

Riuso e riciclo degli alberi di Natale, Ama: raccolta nei centri di quartiere - L'iniziativa dedicata agli alberi naturali è in collaborazione con l'Assessorato all' Ambiente e con l'Ordine degli Agronomi di Roma dura fino al18 gennaio ... roma.corriere.it

