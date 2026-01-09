Alberi a rischio in piazzale Ramazzini saranno quasi tutti abbattuti con urgenza

In piazzale Ramazzini a Carpi, sarà effettuato un intervento urgente di abbattimento di quasi tutti gli alberi presenti. Le prove specialistiche hanno evidenziato che alcuni alberi sono attaccati da funghi e risultano instabili, ponendo rischi per la sicurezza pubblica. L’intervento, programmato nei prossimi giorni, mira a prevenire eventuali incidenti e garantire la sicurezza dell’area.

In piazzale Ramazzini a Carpi, a tutela dell'incolumità pubblica, sarà eseguito nei prossimi giorni un intervento urgente di rimozione della quasi totalità degli alberi presenti che, a seguito di prove specialistiche, si sono rivelati attaccati da funghi e gravemente instabili, con conseguente.

