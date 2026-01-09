Albergo all' Ex Scalera il 15 gennaio il voto in comune Monta la protesta

Il 15 gennaio, il consiglio comunale di Venezia si riunirà per votare su due importanti questioni: la variante al piano degli interventi riguardante l’area dell’ex Scalera-Trevisan alla Giudecca e le proposte di ampliamento di alcune strutture alberghiere. La decisione, che coinvolge aspetti urbanistici e di sviluppo turistico, ha suscitato diverse proteste tra cittadini e associazioni, evidenziando l’interesse pubblico e la complessità del tema.

