Albergo all' Ex Scalera il 15 gennaio il voto in comune Monta la protesta
Il 15 gennaio, il consiglio comunale di Venezia si riunirà per votare su due importanti questioni: la variante al piano degli interventi riguardante l’area dell’ex Scalera-Trevisan alla Giudecca e le proposte di ampliamento di alcune strutture alberghiere. La decisione, che coinvolge aspetti urbanistici e di sviluppo turistico, ha suscitato diverse proteste tra cittadini e associazioni, evidenziando l’interesse pubblico e la complessità del tema.
Il prossimo 15 gennaio il consiglio comunale di Venezia voterà su due dei provvedimenti più discussi degli ultimi mesi: la variante al piano degli interventi per quanto riguarda l'area dell'ex Scalera-Trevisan alla Giudecca, e le richieste di ampliamento di una decina di strutture alberghiere nel. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche: Santa Maria, il Comune ordina l’abbattimento di tre palazzi: monta la protesta dei residenti
Leggi anche: Sit-in di protesta e sciopero di 4 ore degli autisti Tua, monta la protesta "Per una gestione autoritaria e unilaterale"
- Ricordando “Napoli Milionaria” con i bravissimi Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera. - Film per la tv diretto da Luca Miniero. Foto screen - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.