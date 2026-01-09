Al via oggi l'asta sulle bottiglie di vino di pregio sequestrate a Davide Lacerenza lo sciabolatore di champagne
Oggi prende il via l'asta delle bottiglie di vino di pregio sequestrate a Davide Lacerenza, noto come lo “sciabolatore di champagne”. Le bottiglie erano state sequestrate nell’ambito di un’indagine su un presunto giro di prostituzione e droga che coinvolgeva il locale La Gintoneria e il privé La Malmaison. L'iniziativa offre l'opportunità di acquistare bottiglie di valore, mantenendo trasparenza e rispetto delle procedure legali.
Le bottiglie erano state sequestrate nell'inchiesta relativa a un presunto giro di prostituzione e droga nel locale La Gintoneria e nel privé La Malmaison. 🔗 Leggi su Fanpage.it
