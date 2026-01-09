Al via la nuova Digital Library di Unifi | una collezione di oltre 200.000 immagini accessibili a tutti

È stata inaugurata la nuova Digital Library di Unifi, una vasta collezione di oltre 200.000 immagini accessibile a tutti tramite internet. Questa iniziativa mira a rendere facilmente fruibile il patrimonio culturale dell’ateneo, offrendo risorse utili a studenti, ricercatori e pubblico generale. La piattaforma rappresenta un importante passo verso la diffusione della conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico dell’Università di Firenze.

Firenze, 9 gennaio 2026 – Una raccolta importante, un patrimonio culturale reso facilmente fruibile, e disponibile online per tutti, non solo agli studenti dell’ateneo fiorentino. Una collezione con oltre 200.000 immagini. Nasce “ Impronte Digitali ”: una collezione di oltre 200.000 immagini per circa 4.000 oggetti digitali, suddivisi in 15 collezioni documentarie, 3 fondi archivistici e 10 riviste, la nuova piattaforma del Sistema Bibliotecario dell'Ateneo fiorentino per archiviare, tutelare e rendere fruibile online il materiale storico e raro custodito dalle biblioteche dell’Università di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

