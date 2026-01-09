Al via la nuova Digital Library di Unifi | una collezione di oltre 200.000 immagini accessibili a tutti
È stata inaugurata la nuova Digital Library di Unifi, una vasta collezione di oltre 200.000 immagini accessibile a tutti tramite internet. Questa iniziativa mira a rendere facilmente fruibile il patrimonio culturale dell’ateneo, offrendo risorse utili a studenti, ricercatori e pubblico generale. La piattaforma rappresenta un importante passo verso la diffusione della conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico dell’Università di Firenze.
Firenze, 9 gennaio 2026 – Una raccolta importante, un patrimonio culturale reso facilmente fruibile, e disponibile online per tutti, non solo agli studenti dell’ateneo fiorentino. Una collezione con oltre 200.000 immagini. Nasce “ Impronte Digitali ”: una collezione di oltre 200.000 immagini per circa 4.000 oggetti digitali, suddivisi in 15 collezioni documentarie, 3 fondi archivistici e 10 riviste, la nuova piattaforma del Sistema Bibliotecario dell'Ateneo fiorentino per archiviare, tutelare e rendere fruibile online il materiale storico e raro custodito dalle biblioteche dell’Università di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Oltre 200.000 italiani partecipano a piattaforme di relazioni con accordi economici espliciti
Leggi anche: Chi non vorrebbe possedere una collezione così bella? In mostra al CAMeC - Centro d’Arte Moderna e Contemporanea di La Spezia, "Fotosintesi. Fotografie dalla collezione Carla Sozzani" per scoprire e godere della vista di 150 opere, parte della grande collezione fotografica
“Prega con il Papa”: la nuova campagna di Leone XIV per affidare al Vangelo le sfide del mondo; LANDR acquisisce Reason Studios; La Fiat lavora a una nuova microcar elettrica: cosa sappiamo; Z-Library: nuovo indirizzo e link | Gennaio 2026.
Al via la nuova Digital Library di Unifi: una collezione di oltre 200.000 immagini accessibili a tutti - 15 collezioni documentarie, 3 fondi archivistici e 10 riviste: nasce "Impronte Digitali" la nuova piattaforma del Sistema Bibliotecario dell'Ateneo fiorentino per archiviare, tutelare e rendere fruibi ... lanazione.it
Novità per i laureandi UniMe! È online la nuova piattaforma dedicata al controllo di somiglianza delle tesi di laurea: antiplagio.unime.it. Nell’ottica di un costante miglioramento dei servizi digitali, l’Ateneo ha lanciato un portale tematico dedicato esclusiva - facebook.com facebook
Nuova illustrazione autografata dalla Sensei Naoko Takeuchi! #sailormoon x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.