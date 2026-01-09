Al via la conferenza stampa di Meloni Grata per la liberazione degli italiani in Venezuela
Oggi si svolge la conferenza stampa di Giorgia Meloni, in cui esprime gratitudine per la liberazione degli italiani in Venezuela. La premier evidenzia l'importanza dell’impegno del governo nel garantire la sicurezza dei giornalisti e il rispetto delle missioni diplomatiche in aree ad alto rischio. Un momento di confronto istituzionale volto a rassicurare l’opinione pubblica sui temi della tutela dei cittadini all’estero e della diplomazia italiana.
AGI - "Sono contenta che si apprezzi l'impegno del governo per la sicurezza dei giornalisti in zone sensibili di rischio bellico. Sono numeri che colpiscono ognuno di noi e colgo l'occasione per rinnovare la solidarietà e il ringraziamento per chi con coraggio ci consente di arrivare dove non potremmo". Così, sui giornalisti in zone sensibili e di guerra, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa di inizio anno. Da Trentini all'Ucraina, previste 40 domande. . 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche: Meloni, al via la conferenza stampa d'inizio anno: 40 domande. «Grati per la liberazione dei detenuti in Venezuela, ora si prosegua»
Leggi anche: Il Venezuela rilascia il detenuto Luigi Gasperin. Tajani al lavoro per accelerare la liberazione degli altri italiani
Al via la conferenza stampa di Meloni: focus su crisi, riforme e crescita; Conferenza stampa Meloni - Venerdì alle 11 diretta webtv; Conferenza stampa del Presidente Meloni; Giorgia Meloni, alle 11 in diretta la conferenza stampa di inizio anno della premier. LIVE.
La conferenza stampa di inizio anno di Giorgia Meloni. Segui la diretta - Nell'Aula dei gruppi parlamentari della Camera, la presidente del Consiglio risponde a 40 domande dei giornalisti ... ilfoglio.it
Meloni: «Grati per la liberazione dei detenuti politici in Venezuela». Al via la conferenza stampa d'inizio anno - È in programma oggi alle 11, nell'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati, la conferenza stampa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, organizzata dal ... ilgazzettino.it
DIRETTA | La conferenza stampa di inizio anno di Meloni - La Presidente del Consiglio risponde a 40 domande dei giornalisti: dalla possibile liberazione di Trentini in Venezuela all'Ucraina, dalla Groenlandia e Trump agli "interni" ... dire.it
In diretta la conferenza stampa annuale della presidente del Consiglio Meloni dalla Camera dei Deputati, un rito che si ripete da 49 anni. Attese circa 40 domande - facebook.com facebook
Domani ci sarà la conferenza stampa della presidente del Consiglio. Sarebbe bene che le fosse posta qualche domanda sulla recente riforma della Corte dei conti. Se servissero spunti, nell’articolo di oggi su @PagellaPolitica ho messo in fila le obiezioni più r x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.