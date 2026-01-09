al via la conferenza stampa di meloni grata per la liberazione degli italiani in venezuela

Oggi si svolge la conferenza stampa di Giorgia Meloni, in cui esprime gratitudine per la liberazione degli italiani in Venezuela. La premier evidenzia l'importanza dell’impegno del governo nel garantire la sicurezza dei giornalisti e il rispetto delle missioni diplomatiche in aree ad alto rischio. Un momento di confronto istituzionale volto a rassicurare l’opinione pubblica sui temi della tutela dei cittadini all’estero e della diplomazia italiana.

AGI - "Sono contenta che si apprezzi l'impegno del governo per la sicurezza dei giornalisti in zone sensibili di rischio bellico. Sono numeri che colpiscono ognuno di noi e colgo l'occasione per rinnovare la solidarietà e il ringraziamento per chi con coraggio ci consente di arrivare dove non potremmo". Così, sui giornalisti in zone sensibili e di guerra, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa di inizio anno. Da Trentini all'Ucraina, previste 40 domande. . 🔗 Leggi su Agi.it

