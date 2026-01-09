Al via gli incontri per costituire il Comitato della società civile per il No alla riforma costituzionale della giustizia

A Forlì e Cesena si avviano gli incontri pubblici per la costituzione del Comitato della società civile per il No alla riforma costituzionale della giustizia. L’iniziativa, rivolta ad associazioni, movimenti, forze politiche e rappresentanti delle istituzioni locali, mira a coinvolgere la società civile nel dibattito. Due incontri aperti e accessibili segnano l’avvio di un percorso partecipativo volto a promuovere un’analisi condivisa sui cambiamenti proposti dalla riforma.

