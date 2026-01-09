Al via gli incontri per costituire il Comitato della società civile per il No alla riforma costituzionale della giustizia

Da forlitoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Forlì e Cesena si avviano gli incontri pubblici per la costituzione del Comitato della società civile per il No alla riforma costituzionale della giustizia. L’iniziativa, rivolta ad associazioni, movimenti, forze politiche e rappresentanti delle istituzioni locali, mira a coinvolgere la società civile nel dibattito. Due incontri aperti e accessibili segnano l’avvio di un percorso partecipativo volto a promuovere un’analisi condivisa sui cambiamenti proposti dalla riforma.

Prende avvio a Forlì e Cesena il percorso per la costituzione del Comitato della società civile per il No alla riforma costituzionale della giustizia, attraverso due incontri pubblici e aperti, rivolti ad associazioni, movimenti, forze politiche e sociali, rappresentanti delle istituzioni locali. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Referendum costituzionale, costituito ad Ancona il Comitato per il "no" alla riforma della Giustizia

Leggi anche: Riforma giustizia, la presentazione del Comitato referendario per il "No" di associazioni e società civile

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Referendum per la separazione delle carriere, al via gli incontri di SìSepara.

Al via gli incontri tra gli esperti. Si riunisce il comitato scientifico - Incontri, scambi di idee, proposte e tanto impegno per affrontare una sfida davvero affascinante. lanazione.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.