al via da firenze il tour del leggendario tommy emmanuel

Il 28 gennaio 2026, il Teatro Cartiere Carrara di Firenze ospita il concerto di Tommy Emmanuel, artista riconosciuto a livello internazionale per la sua abilità con la chitarra. L’evento, in programma alle ore 21, segna l’inizio del suo tour italiano, offrendo al pubblico una serata dedicata a uno dei musicisti più apprezzati nel panorama musicale contemporaneo.

Firenze, 9 gennaio 2026 – Il 28 gennaio, con inizio alle ore 21, il Teatro Cartiere Carrara ospiterà il concerto di Tommy Emmanuel, leggenda della chitarra. In una nota si ripercorre la storia di Emmanuel. “La prima chitarra a 4 anni, a 9 l’esordio da professionista, a 12 i primi riconoscimenti – si legge -. 'Maestro della chitarra acustica', 'leggenda del fingerstyle'. Le etichette si sprecano quando in ballo c’è Tommy Emmanuel, straordinario chitarrista australiano che da anni incanta le platee di mezzo mondo. Il tour che lo riporta in Italia prenderà il via mercoledì 28 gennaio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, dove il suo nome campeggia nella targa dedicata ai Guitar Heroes che hanno calcato questo palco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

