Al timone come sempre Gerry Scotti e Samira Lui

Da iodonna.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

D opo il successo di ascolti delle scorse puntate, stasera su Canale 5 alle 20.40 torna La Ruota dei Campioni, versione “maxi” di La Ruota della Fortuna che si prende anche la fascia serale della prima rete del Biscione fino a dopo l’una di notte. In studio ovviamente Gerry Scotti e Samira Lui insieme agli ex concorrenti più vittoriosi della stagione 2025 in una sfida fra “numeri 1”. Gerry Scotti e quella volta che mandò a quel paese Pippo Baudo (pensando fosse uno scherzo) X Leggi anche › Gerry Scotti mette in sfida 9 fuoriclasse del suo quiz con la “La Ruota dei Campioni”, in prima serata su Canale 5 La Ruota dei Campioni su Canale 5 con Gerry Scotti e Samira Lui: concorrenti, orario e quanto dura la puntata di stasera 9 gennaio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

al timone come sempre gerry scotti e samira lui

© Iodonna.it - Al timone come sempre Gerry Scotti e Samira Lui

Leggi anche: La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e i progetti con Samira Lui: “Saremo sempre insieme”

Leggi anche: La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ironizza sul successo con Samira Lui: «Saremo sempre insieme»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti sconvolto da Samira Lui: “Mi hai fatto emozionare”. Poi il miracolo della campionessa; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti commosso con Samira Lui: Il regalo più bello. Befana con vincita eccezionale; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi mercoledì 31 dicembre; La Ruota della Fortuna, colpaccio di fine anno e Gerry Scotti provoca Samira Lui: C'è qualcuno che ti bacia?.

timone gerry scotti samiraLa Ruota della Fortuna, Gerry Scotti commosso con Samira Lui: "Il regalo più bello". Befana con vincita eccezionale - L'intesa che unisce GerrY Scotti e Samira Lui è sempre più forte ed evidente anche nella puntata de La Ruota della Fortuna del 5 gennaio 2026. libero.it

timone gerry scotti samiraLa Ruota della Fortuna, colpaccio di fine anno e Gerry Scotti provoca Samira Lui: "C'è qualcuno che ti bacia?" - Nella puntata de La Ruota della Fortuna del 31 dicembre 2025 Gerry Scotti lancia una provocazione a Samira Lui, che ribatte prontamente ... libero.it

timone gerry scotti samiraLa Ruota della Fortuna: una concorrente si sente male, Gerry Scotti reagisce così - Non passa giorno senza che escano nuove notizie su La Ruota della Fortuna e, sui social, ormai basta pochissimo affinché gli estratti della trasmissione diventino virali. rds.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.