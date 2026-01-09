Al termine de La bella addormentata il sovrintendente Ortombina è salito sul palco per dare l' annuncio
I l teatro alla Scala di Milano ha un nuovo primo ballerino che viene da lontano, l’australiano Navrin Turnbull. A dare l’annuncio, che – lui assicura – non si aspettava, è stato il sovrintendente del teatro, Fortunato Ortombina. Dopo la rappresentazione di ieri sera di La bella addormentata – in cui Turnbull ha debuttato nel ruolo del principe Désiré – il sovrintendente è infatti salito sul palcoscenico accompagnato dal direttore del corpo di ballo Frédéric Olivieri spiegando che alla Scala ci sono tanti talenti venuti dai «cinque continenti». Balletto e danza: piccolo dizionario dei gesti. guarda le foto Leggi anche › Teatro alla Scala: gli imperdibili della nuova stagione «Il sogno che celebriamo questa sera è quello di un talento che viene da lontano, forse è quello che viene da più lontano, dall’Australia. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: La bella addormentata nel bosco. Il palco, tra Desolazione e Armonia
Leggi anche: Scala di Milano, il sovrintendente Ortombina: “Faremo tournèe in tutti i continenti”
Navrin Turnbull, Premio D&D 2025,è stato nominato ieri Primo Ballerino del Teatro alla Scala; Bellocchio, 'Bella addormentata è nato dall'indignazione'; Così l’Europa fa la bella addormentata; “La Bella Addormentata nel bosco” dalla Scala su Rai 5.
Navrin Turnbull nominato primo ballerino alla Scala tra gli applausi del pubblico - La promozione del danzatore australiano è stata annunciata a sorpresa sul palcoscenico al termine de “La bella addormentata” ... msn.com
Il balletto “La Bella addormentata nel bosco” su Rai5 - Su Rai5 il balletto "La Bella addormentata nel bosco", con la coreografia di Rudolf Nureyev e nell’allestimento di Franca Squarciapino. bitculturali.it
Alla Scala la fiaba diventa realtà con la Prima de “La Bella addormentata” dedicata a Giorgio Armani: il bacio finale tra Nicoletta Manni e Timofej incanta il pubblico - La Prima dedicata a Giorgio Armani ha rapito il pubblico con la perfezione di Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko ... ilfattoquotidiano.it
Mazzocchi con i ragazzini dell' @Academy Posillipo Calcio Al termine dell’allenamento, Il terzino azzurro, si è presentato sul campo per un saluto, e c'è stata tanta emozione per i ragazzi. Li ha fatto felice tutti Che bella persona che sei Paky #fblifestyle - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.