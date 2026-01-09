I l teatro alla Scala di Milano ha un nuovo primo ballerino che viene da lontano, l’australiano Navrin Turnbull. A dare l’annuncio, che – lui assicura – non si aspettava, è stato il sovrintendente del teatro, Fortunato Ortombina. Dopo la rappresentazione di ieri sera di La bella addormentata – in cui Turnbull ha debuttato nel ruolo del principe Désiré – il sovrintendente è infatti salito sul palcoscenico accompagnato dal direttore del corpo di ballo Frédéric Olivieri spiegando che alla Scala ci sono tanti talenti venuti dai «cinque continenti». Balletto e danza: piccolo dizionario dei gesti. guarda le foto Leggi anche › Teatro alla Scala: gli imperdibili della nuova stagione «Il sogno che celebriamo questa sera è quello di un talento che viene da lontano, forse è quello che viene da più lontano, dall’Australia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Al termine de "La bella addormentata", il sovrintendente Ortombina è salito sul palco per dare l'annuncio

