al narnia festival le selezioni di sanremojunior

Al Narnia Festival, si rinnova anche quest’anno la collaborazione con SanremoJunior, il concorso internazionale di canto dedicato ai giovani talenti. Per il quinto anno consecutivo, il festival ospiterà le selezioni di questa prestigiosa competizione, offrendo ai partecipanti un’importante occasione di visibilità e crescita artistica. Un’occasione che rafforza l’impegno del Narnia Festival nel promuovere i giovani musicisti e il loro percorso nel mondo dello spettacolo.

Per il quinto anno si rinnova il rapporto tra il Narnia Festival e il concorso internazionale di canto sanremoJunior. Sarà infatti la kermesse ad ospitare a Narni, in esclusiva nazionale tranne che per la Sicilia, le selezioni dal vivo per la competizione canora rivolta a bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni. Una prestigiosa esperienza affidata agli organizzatori del Festival, la pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro e il direttore d’orchestra Lorenzo Porzio. Le iscrizioni per le selezioni devono pervenire entro venerdì 16 gennaio: possono partecipare giovani cantanti italiani e stranieri residenti in Italia presentando una canzone pop, rock, jazz, folk e rap in lingua italiana, straniera o dialettale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

