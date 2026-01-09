Al Maurensig La notte cosmica un viaggio fra stelle musica e immagini 11 gennaio

Un nuovo evento immersivo apre il 2026 della stagione della  Fondazione Luigi Bon  al  Teatro Paolo Maurensig. “ La notte cosmica ”, questo il titolo della nuova produzione dell’Associazione di promozione culturale  RiMe MuTe, che trasformerà il foyer del teatro di  Feletto Umberto  in un meraviglioso spazio cosmico, dove scienza, arte visiva e musica si fondono in un unico racconto. Ad accompagnare il pubblico in questo sorprendente viaggio intergalattico saranno il fisico e cosmologo  Lorenzo Pizzuti  e il pianista  Matteo Di Bella, con l’allestimento visual e video di  Lorenzo Bosich, la fotografia di  Fausto Meini  e le installazioni artistiche di  Andrea Martini  e  Enzo Pituello. 🔗 Leggi su Udine20.it

