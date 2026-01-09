Al Maurensig La notte cosmica un viaggio fra stelle musica e immagini 11 gennaio
Un nuovo evento immersivo apre il 2026 della stagione della Fondazione Luigi Bon al Teatro Paolo Maurensig. “ La notte cosmica ”, questo il titolo della nuova produzione dell’Associazione di promozione culturale RiMe MuTe, che trasformerà il foyer del teatro di Feletto Umberto in un meraviglioso spazio cosmico, dove scienza, arte visiva e musica si fondono in un unico racconto. Ad accompagnare il pubblico in questo sorprendente viaggio intergalattico saranno il fisico e cosmologo Lorenzo Pizzuti e il pianista Matteo Di Bella, con l’allestimento visual e video di Lorenzo Bosich, la fotografia di Fausto Meini e le installazioni artistiche di Andrea Martini e Enzo Pituello. 🔗 Leggi su Udine20.it
