Al Concordia 500 studenti per imparare a smascherare le parole dei dittatori
All’Auditorium Concordia di Pordenone, circa 500 studenti e insegnanti hanno partecipato a un evento volto a sviluppare il pensiero critico attraverso l’analisi del linguaggio utilizzato dai dittatori. L’iniziativa ha offerto un’occasione di approfondimento sulle modalità di manipolazione e controllo attraverso le parole, promuovendo una maggiore consapevolezza critica tra i giovani.
L’Auditorium Concordia di Pordenone si è trasformato in un laboratorio di pensiero critico, coinvolgendo quasi cinquecento tra studenti e insegnanti in una mattinata dedicata alla lettura delle parole del potere.?L’incontro e i protagonistiVentitré classi dei licei Leo Major, Grigoletti, Kennedy. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
