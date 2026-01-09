Al Concordia 500 studenti per imparare a smascherare le parole dei dittatori

All’Auditorium Concordia di Pordenone, circa 500 studenti e insegnanti hanno partecipato a un evento volto a sviluppare il pensiero critico attraverso l’analisi del linguaggio utilizzato dai dittatori. L’iniziativa ha offerto un’occasione di approfondimento sulle modalità di manipolazione e controllo attraverso le parole, promuovendo una maggiore consapevolezza critica tra i giovani.

