Al Concordia 500 studenti per imparare a smascherare le parole dei dittatori

Da pordenonetoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’Auditorium Concordia di Pordenone, circa 500 studenti e insegnanti hanno partecipato a un evento volto a sviluppare il pensiero critico attraverso l’analisi del linguaggio utilizzato dai dittatori. L’iniziativa ha offerto un’occasione di approfondimento sulle modalità di manipolazione e controllo attraverso le parole, promuovendo una maggiore consapevolezza critica tra i giovani.

L’Auditorium Concordia di Pordenone si è trasformato in un laboratorio di pensiero critico, coinvolgendo quasi cinquecento tra studenti e insegnanti in una mattinata dedicata alla lettura delle parole del potere.?L’incontro e i protagonistiVentitré classi dei licei Leo Major, Grigoletti, Kennedy. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Magnetti Building pensa al futuro dei figli dei dipendenti: fino a 1.500 euro per gli studenti meritevoli

Leggi anche: Festival dei beni confiscati alle mafie: al teatro Parenti 500 studenti per capire come si batte la criminalità organizzata

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.