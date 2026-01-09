Al Brn Village due serate dedicate a salute e benessere con esperte del settore

Al Brn Village di Forlimpopoli si svolgono due serate dedicate a salute e benessere, organizzate presso il Brn Restaurant & Bike Café. L’evento, intitolato “Serate Salute”, prevede incontri con esperte del settore, tra cui la dottoressa Margherita Gradassi, autrice di “I Maestri del Cielo”, e la dottoressa Emilia Gaspari. Un’occasione per approfondire temi legati alla salute in un contesto informale e di confronto.

