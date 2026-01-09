Al Brn Village due serate dedicate a salute e benessere con esperte del settore

Da forlitoday.it 9 gen 2026

Al Brn Village di Forlimpopoli si svolgono due serate dedicate a salute e benessere, organizzate presso il Brn Restaurant & Bike Café. L’evento, intitolato “Serate Salute”, prevede incontri con esperte del settore, tra cui la dottoressa Margherita Gradassi, autrice di “I Maestri del Cielo”, e la dottoressa Emilia Gaspari. Un’occasione per approfondire temi legati alla salute in un contesto informale e di confronto.

Il Brn Restaurant & Bike Café di Forlimpopoli ospita un ciclo di due incontri intitolato “Serate Salute” in compagnia della dottoressa Margherita Gradassi, autrice del libro “I Maestri del Cielo” e della dottoressa Emilia Gaspari.Il primo degli incontri in programma dedicato alla salute e alla. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

