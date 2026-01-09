Aggredito dal branco con machete e un tombino | Firenze notte di follia e violenza | quattro arresti

Nella notte a Firenze, un giovane di 26 anni è stato vittima di un grave episodio di violenza, aggredito da un gruppo di persone con strumenti come machete e tombino. L’evento ha portato all’arresto di quattro persone e solleva preoccupazioni sulla sicurezza pubblica. La vicenda evidenzia la necessità di interventi efficaci per prevenire simili episodi e garantire tutela alla comunità.

Firenze, 9 gennaio 2026 – Una notte di follia e violenza. Un ragazzo di 26 anni aggredito dal branco, che ha usato di tutto contro di lui. I fatti risalgono al 3 settembre 2025, quando il 26enne marocchino è stato assalito nella zona dell’Uci Cinema di via del Cavallaccio da un gruppo di connazionali armati di coltelli di grandi dimensioni, tipo machete, oltre a sassi e altri oggetti, tra cui un tombino e un casco da moto. L’aggressione ha provocato al giovane lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. La precedente lite e le indagini. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Firenze e condotte dalla Squadra mobile, hanno consentito di ricostruire l’accaduto grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e di identificare i responsabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aggredito dal branco con machete e un tombino: Firenze, notte di follia e violenza: quattro arresti Leggi anche: Rapina con sequestro di persona a Milano: 15enne accerchiato e derubato dal branco, quattro arresti Leggi anche: Aggredito in centro dal branco. Ventinovenne finisce in ospedale. Giallo sulla violenza, s’indaga La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Aggredito dal branco con machete e un tombino: Firenze, notte di follia e violenza: quattro arresti - I fatti risalgono al 3 settembre 2025, nella zona di via del Cavallaccio. lanazione.it

Aggressione con machete, sassi e un tombino: quattro uomini in carcere per tentato omicidio - Al termine di una serrata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze, la Squadra Mobile Fiorentina ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ... 055firenze.it

