Aggrediti mentre lavorano la terra e costretti a scappare | confermata la condanna in Cassazione per estorsione

È stata confermata in Cassazione la condanna per estorsione nei confronti di due persone di San Giovanni Rotondo, responsabili di aver aggredito e costretto due agricoltori ad abbandonare il terreno. La sentenza chiude un procedimento giudiziario avviato per tutelare i diritti degli agricoltori vittime di intimidazioni e violenza. La decisione evidenzia l'importanza di interventi efficaci contro ogni forma di estorsione nel settore agricolo.

Si è chiusa definitivamente in Cassazione la vicenda giudiziaria che ha visto due soggetti di San Giovanni Rotondo imputati per aver costretto due agricoltori ad abbandonare il terreno che stavano coltivando. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dalla difesa.

