Agenti ICE sparano 2 feriti in Oregon
Due persone sono rimaste ferite a Portland, Oregon, durante un episodio di sparatoria coinvolgente agenti dell’ICE, il Servizio immigrazione degli Stati Uniti. Secondo la polizia locale, un uomo e una donna sono stati trasportati in ospedale. L’incidente è ancora oggetto di indagine, e le circostanze esatte sono in fase di chiarimento.
8.01 Due feriti a Portland, in oregon, in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell'ICE, il Servizio immigrazione Usa La polizia cittadina ha detto che un uomo e una donna sono in ospedale. Secondo il Dipartimento Sicurezza Interna,la sparatoria è avvenuta quando un "venezuelano irregolare" della banda Tren de Aragua ha tentato di investire in macchina gli agenti che lo avevano fermato. Proteste sotto la sede ICE. Due giorni fa un agente ICE ha ucciso una donna a Minneapolis, in circostanze simili. Disordini in città. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
