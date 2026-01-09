Affitti brevi in Europa quasi 400 milioni di notti prenotate | le località preferite c’è l’Italia

Il mercato degli affitti brevi in Europa si conferma in crescita, con quasi 400 milioni di notti prenotate nel 2025. Le piattaforme di prenotazione online mostrano un volume record di transazioni, evidenziando l’importanza di questo settore nell’economia turistica europea. In particolare, l’Italia si distingue tra le destinazioni più apprezzate, attirando sempre più viaggiatori in cerca di soluzioni di alloggio flessibili e convenienti.

Il mercato degli affitti brevi continua a crescere in tutta l’Unione Europea. I dati più recenti diffusi da Eurostat mostrano come nel 2025 le piattaforme online di prenotazione abbiano registrato volumi record, confermando il ruolo centrale di questo segmento all’interno dell’economia turistica europea. Tra luglio e settembre 2025, periodo che coincide con l’alta stagione estiva, i turisti hanno trascorso 398,1 milioni di notti in alloggi per soggiorni brev i prenotati tramite piattaforme collaborative come Airbnb, Booking ed Expedia. Si tratta di un aumento significativo rispetto agli anni precedenti: le notti prenotate nel terzo trimestre del 2025 risultano superiori dell’8,7% rispetto allo stesso periodo del 2024 e addirittura del 28,2% rispetto al terzo trimestre del 2023. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

