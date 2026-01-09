Affari Tuoi Ersilia scoppia in lacrime davanti alle telecamere | cos’è successo

Durante una puntata di Affari Tuoi, Ersilia, amministratrice del panificio di famiglia proveniente da Catanzaro, ha mostrato un momento di emozione davanti alle telecamere. Il marito Francesco, presente in studio per sostenerla, ha assistito a questa scena. L’episodio ha suscitato interesse tra i telespettatori e ha portato alla luce aspetti della vita di questa famiglia e delle sfide che affrontano quotidianamente.

Protagonista della puntata di Affari Tuoi è Ersilia, originaria di Catanzaro, che lavora come amministratrice nel panificio della famiglia del marito, Francesco, presente in studio per sostenerla. Il pacco di Gennarino, questa sera, valeva mille euro se conquistato nei primi sei tiri. Tra le novità del game show, anche pacchi con le invenzioni di Herbert Ballerina, ciascuna più eccentrica dell’altra. La partita di Ersilia inizia con i sei tiri iniziali: il primo pacco, scelto in Piemonte, contiene 15mila euro; il secondo tiro, per il Lazio, rivela 50mila euro; il terzo tiro, in Toscana, porta via 100mila euro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Affari Tuoi, Ersilia scoppia in lacrime davanti alle telecamere: cos’è successo Leggi anche: Affari Tuoi, il concorrente scoppia in lacrime per le parole di De Martino: cos’è successo Leggi anche: Stasi, Brindisi scoppia in lacrime in diretta: “Cos’è successo” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Affari Tuoi, scoppia la bufera su Donatella: Mi fai pena | .it. Affari Tuoi, Ersilia scoppia in lacrime davanti alle telecamere: cos’è successo - Protagonista della puntata di Affari Tuoi è Ersilia, originaria di Catanzaro, che lavora come amministratrice nel panificio della famiglia del marito, ... thesocialpost.it

Affari tuoi, il disastro di Ersilia mette in fuga De Martino: "Me ne vado" poi la vincita inaspettata - Nella puntata del 9 gennaio Ersilia, accompagnata dal compagno Francesco, gioca una partita disastrosa dall'inizio con una sfilza di rossi. libero.it

Chi è Ersilia della Calabria, concorrente del 9 gennaio ad Affari tuoi - Nella serata di venerdì 9 gennaio 2026, il centro della scena di Affari tuoi è stato occupato dalla Calabria, rappresentata dalla concorrente Ersilia. tag24.it

Com'è andata alle sorelle di Marsala che hanno partecipato ad Affari tuoi #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Affari Tuoi come La Ruota Arriva in prima serata e di venerdì! Per ora una sola puntata: 13 febbraio Se andrà bene… si replicherà #AffariTuoi #PrimaSerata #Rai1 #TV x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.