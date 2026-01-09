Aeroporto Colombo record di passeggeri nel 2025
Nel 2025, l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova ha registrato un nuovo record di traffico passeggeri, con oltre 1,57 milioni di viaggiatori movimentati. Rispetto all’anno precedente, l’incremento è stato del 18,1%, confermando la crescita costante dello scalo. Questo risultato rappresenta il miglior dato di sempre nella storia dell’aeroporto genovese, segnalando un trend positivo nel settore del trasporto aereo nella regione.
L'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova ha chiuso il 2025 con 1.577.159 passeggeri movimentati (+18,1% sul 2024), il miglior risultato di sempre nella storia dello scalo genovese.I risultati complessivi del 2025, che comprendono anche 17.229 movimenti (+8,1% sul 2024), sono il frutto di una.
