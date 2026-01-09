Adozioni nel mondo la classifica delle città lombarde altruiste | Brescia al minimo Milano è in lenta risalita

Le adozioni nel mondo e in Lombardia mostrano variazioni nelle preferenze delle città. Brescia si distingue per un numero più basso di adozioni, mentre Milano registra una crescita lenta ma costante, favorita dall’aumento di coppie e, nel 2026, anche dai single. Questa tendenza riflette cambiamenti sociali e di disponibilità, indicando un panorama in evoluzione nel contesto delle adozioni nel territorio lombardo.

Milano, 9 gennaio 2026 – Una lenta risalita che ogni anno si giova della disponibilità di qualche coppia in più e che, nel 2026, potrebbe avere una spinta ulteriore grazie ai single. Tuttavia, i numeri delle adozioni internazionali restano bassi, se paragonati a dieci, quindi anni fa. Secondo i dati della Commissione adozione internazionali, nel primo semestre 2025 quelle concluse in Italia sono state 242, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2024 (234), ma solo nel 2015, quando già era iniziato il calo, i bambini arrivati in Italia erano stati più di 2.200. I dati dei tribunali . A livello più territoriale, i dati dei tribunali dei minorenni, pubblicati poche settimane fa dalla Commissione, si riferiscono all'intera annualità 2024: a Milano, il Tribunale dei Minorenni ha registrato 53 coppie disponibili all'adozione; a Brescia, si è scesi, invece, a 22, il più basso del quinquennio.

