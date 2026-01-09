Adesso via Scillitani è illuminata ma si è spenta la vita di un giovane foggiano

A pochi giorni dalla tragica perdita di Simone Raucea, il giovane foggiano di 25 anni investito sulle strisce pedonali di via Scillitani, la zona si presenta ora illuminata. La riaccensione dell’illuminazione pubblica segna un segno di vicinanza e di rispetto, mentre la comunità cerca di riprendere il proprio cammino dopo un evento che ha scosso tutti.

A pochi giorni dalla tragedia stradale che è costata la vita al 25enne Simone Raucea, investito e ucciso da un'auto mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali, in via Scillitani - teatro dell'incidente - “è tornata la luce”. La morte, prematura e ingiusta, di un ragazzo nel pieno della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

“Simone era un esempio di solidarietà”: il dolore di ADMO Puglia per la morte del 25enne investito in via Scillitani a Foggia L'articolo nei commenti - facebook.com facebook