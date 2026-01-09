Adesso basta Meloni e il ‘giallo’ della domanda persa

Da webmagazine24.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la conferenza di Giorgia Meloni del 9 gennaio alla Camera, è emersa una domanda rimasta senza risposta nell’ultimo momento dell’evento, concluso dopo oltre tre ore di confronto con i giornalisti. Questo episodio ha suscitato attenzione e ha acceso discussioni sulla gestione delle domande durante gli incontri pubblici. Di seguito, si analizza il contesto e le implicazioni di questa situazione.

(Adnkronos) – Una domanda 'persa' nella fase finale della conferenza di Giorgia Meloni. Dopo oltre 3 ore di botta e risposta con i giornalisti, si arriva all'ultima domanda nell'evento di oggi, 9 gennaio, alla Camera. Si scopre che richiesta del direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, è andata persa: il giornalista che non è stato quindi . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Leggi anche: Giorgia Meloni, attacco durissimo a Sigfrido Ranucci: “Adesso basta”

Leggi anche: Il premier della Groenlandia si arrabbia con Trump: "Adesso basta, serve rispetto"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

adesso basta meloni 8216giallo8217"Adesso basta", Meloni e il 'giallo' della domanda persa - Dopo oltre 3 ore di botta e risposta con i giornalisti, si arriva all'ultima domanda nell'evento di oggi, 9 genn ... reggiotv.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.