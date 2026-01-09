Il gruppo Alleanza Verdi Sinistra commenta l’adesione del Comune di Campolattaro a Sannio Acque, evidenziando le implicazioni per la gestione delle risorse idriche locali. Di seguito, il testo completo della nota stampa, che fornisce un’analisi dettagliata di questa iniziativa e delle sue possibili ripercussioni sul territorio. Tempo di lettura stimato: 2 minuti.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del gruppo Alleanza Verdi Sinistra. Ormai non si contano più le volte in cui la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti è costretta ad intervenire per esprimere il proprio parere negativo contro la decisione dei Comuni di aderire alla costituzione della società mista Sannio Acque srl per l'affidamento del sevizio idrico integrato dell'ambito distrettuale sannita. Dopo Campoli Monte Taburno e Solopaca, questa volta è toccato al Comune di Campolattaro. La magistratura contabile, infatti, con deliberazione di Consiglio n.

© Anteprima24.it - Adesione a Sannio Acque del Comune di Campolattaro, il commento di AVS

