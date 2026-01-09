Addizionali locali nella Bergamasca | Aliquote uniche e esenzioni insufficienti

In provincia di Bergamo, la maggior parte dei Comuni adotta un’aliquota unica per l’addizionale Irpef, con il 76% che applica questa modalità. Solo in alcune realtà si riscontrano variazioni, con 3 Comuni che applicano tre aliquote e 15 che arrivano a quattro. Questa uniformità e le esenzioni limitate evidenziano la situazione delle addizionali locali nella Bergamasca, riflettendo un quadro di tassazione relativamente stabile e poco diversificato.

In provincia di Bergamo, il 76% dei Comuni applica l 'addizionale Irpef con aliquota unica. Solo in 32 se ne trovano 3 e 15 amministrazioni arrivano a 4. Le aliquote spaziano dallo 0,15 al massimo di 0,80, applicata in 137 paesi, ma in altri 41 si varia dallo 0,70 a 0,79. In 134 non si prevedono esoneri, mentre le soglie previste dalle restanti amministrazioni variano dai 5.000 euro ai 40 mila (Gorle). Sono i dati principali che emergono dal report preparato dall' Osservatorio Welfare della Cisl di Bergamo sulla fiscalità locale. Da sempre Cisl e Fnp Cisl, il sindacato dei pensionati, impegnato in numerosi tavoli di confronto sul territorio con comuni e ambiti, puntano a promuovere aliquote differenziate, soglie più alte e il contrasto all'evasione fiscale per garantire equità e sostenibilità dei servizi locali.

