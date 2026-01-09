Addio al regista Béla Tarr Il legame con San Giovanni Vinse il premio Melani

È scomparso a 70 anni Béla Tarr, regista ungherese noto per il suo cinema d’autore. Dopo una lunga malattia, Tarr lascia un’importante eredità artistica, con legami speciali con San Giovanni Valdarno, città che ha celebrato il suo talento vincendo il premio Melani. La sua opera ha influenzato il panorama cinematografico europeo, segnando un percorso di ricerca e profondità narrativa.

È morto a 70 anni dopo una lunga malattia il regista ungherese Béla Tarr. Se n’è andato uno tra i più importanti interpreti del cinema d’autore europeo, legato in modo particolare alla città di San Giovanni Valdarno. Nel 2023 ricevette infatti il premio Marco Melani alla carriera "per l’estetica rigorosa e radicale con cui la sua cinematografia ha espresso la condizione umana". Non solo. L’anno successivo, nel 2024, fu al centro di una mostra allestita a Casa Masaccio - Centro per l’Arte Contemporanea, nell’ambito della rassegna "Esporre il Cinema". L’esposizione, dal titolo "Melancolia della resistenza" mise in dialogo cineasta, autore di capolavori quali "Satantango" (1994), "Le armonie di Werkmeister" (2000), "Il cavallo di Torino" (2011), con quella di un altro artista di riconosciuto a livello internazionale come Adrian Paci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

