addio al noto ortopedico e traumatologo gallacci

Si terranno questo pomeriggio, alle 15 nella chiesa di San Francesco, le esequie del dottor Andrea Gallacci, prematuramente scomparso nella serata di mercoledì all’età di 75 anni. Una perdita importante per il mondo sanitario regionale, nonostante oramai il dottore fosse in pensione da quasi dieci anni, ma ha comunque ricoperto ruoli importanti in giro per la Toscana, compresa la nostra Montagna. Gallacci, infatti, era ortopedico e traumatologo molto conosciuto a livello regionale e nazionale, con una particolare specializzazione nelle cure e soluzioni per i disturbi della spalla: ha ricoperto anche il ruolo di primario, nel suo ambito di ortopedia, in alcuni ospedali della Lucchesia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

