Addio al dottore dei bambini Gianpaolo Donzelli

È venuto a mancare improvvisamente ieri sera Gianpaolo Donzelli, noto neonatologo e pediatra, ex presidente della Fondazione Meyer di Firenze. La sua figura ha lasciato un segno importante nel campo della medicina infantile, contribuendo in modo significativo alla cura e al benessere dei bambini. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità medica e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

È morto improvvisamente ieri sera Gianpaolo Donzelli, celebre neonatologo e pediatra ex presidente della Fondazione Meyer di Firenze. A darne notizia è la Fondazione. La salma sarà esposta nello Spazio dello Spirito al Meyer questo pomeriggio dalle 15 alle 20 e domattina dalle 8 alle 12. Chi era Donzelli. Nome noto nella pediatria, Donzelli era nato a Rovigo nel 1947. Laureato in Medicina presso l’Università degli Studi di Bologna, si specializza in Clinica Pediatrica a Firenze e qui, dal 1973 al 1975, lavora nel pronto soccorso dell’ Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer. Dal 1975 al 1977 dirige la clinica pediatrica dell’Ospedale di Tosamaganga in Tanzania. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Addio al dottore dei bambini Gianpaolo Donzelli Leggi anche: È morto Gianpaolo Donzelli, il "medico dei bambini" del Meyer Leggi anche: Fondazione Meyer in lutto, addio al professor Gianpaolo Donzelli La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Addio al dottore dei bambini Gianpaolo Donzelli - È morto improvvisamente Gianpaolo Donzelli, celebre neonatologo e pediatra ex presidente della Fondazione Meyer. lapresse.it

Addio a Gianpaolo Donzelli, il 'medico dei bambini' del Meyer - Il medico Gianpaolo Donzelli, neonatologo e pediatra di grande fama, figura di spicco della storia dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, è morto all'età di 78 anni nella serata di giovedì 8 genna ... adnkronos.com

Addio a Giampaolo Donzelli, una vita per la cura dei bambini - FIRENZE: La dedizione per i suoi piccoli pazienti, poi le redini della Fondazione dell'ospedale pediatrico Anna Meyer hanno distinto la carriera del professore ... toscanamedianews.it

