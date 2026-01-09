Oggi Avellino si congeda con rispetto da Nonna Linda, madre di Dino Gasparro. La città si stringe intorno alla famiglia in un momento di dolore, ricordando una figura amata e stimata. La perdita di Nonna Linda lascia un vuoto che si percepisce nel cuore della comunità, che si unisce nel cordoglio per questa perdita.

Tempo di lettura: 2 minuti La città di Avellino si sveglia oggi più povera, avvolta in un silenzio colmo di rispetto e commozione per la scomparsa di Nonna Linda, madre del mai dimenticato Dino Gasparro. Con lei se ne va non solo una testimone di dignità, ma una figura che per decenni ha rappresentato un porto sicuro per la memoria storica e affettiva di un’intera comunità. Linda è stata capace di compiere il miracolo più difficile: trasformare un dolore inaccettabile e lacerante in un dono continuo per la collettività. Nonostante le ferite profonde che la vita le aveva riservato, il suo messaggio non è mai mutato, diventando un testamento spirituale per chiunque l’abbia incontrata: sorridere sempre e continuare a camminare, “ostinatamente avanti”, nonostante tutto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Addio a Nonna Linda: la città piange la madre dell’indimenticato Dino Gasparro

