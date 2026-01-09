Addio a Danilo Oliva | è morto lo storico presidente del Cap

È venuto a mancare all’età di 88 anni Danilo Oliva, figura di rilievo nel mondo portuale di Genova. Storico presidente del Cap, Circolo Autorità Portuale e Società del Porto, Oliva ha lasciato un’importante traccia nel settore. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità portuale e istituzionale della città.

All'età di 88 anni è morto Danilo Oliva, storico presidente del Cap, Circolo Autorità Portuale. &. Società del porto di Genova. Sui social, la consigliera comunale del Partito Democratico Donatella Alfonso ha pubblicato una fotografia e ha espresso il proprio cordoglio: "Era sempre difficile, se.

Addio a Danilo Oliva, una vita da camallo e da sindacalista - Genova – È morto stanotte Danilo Oliva, una vita da camallo e da sindacalista, presidente da vent'anni del Circolo Autorità Portuale e Società del porto di Genova, nel Cap da quando ne aveva 9. ilsecoloxix.it