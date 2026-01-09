Addio a Clementino Morigi Fondò e guidò la Nta
È venuto a mancare a 85 anni Clementino Morigi, fondatore e figura di riferimento della NTA, azienda leader nel settore degli impianti tecnologici nel Ravennate. La sua attività ha contribuito allo sviluppo e alla crescita del settore nella zona, lasciando un’importante eredità professionale e imprenditoriale.
È deceduto, all’età di 85 anni, Clementino Morigi, ideatore, fondatore e guida per tantissimi anni della ditta NTA, punto di riferimento nel Ravennate per gli impianti tecnologici. I funerali avranno luogo domani, con partenza alle 14.45 dalla camera mortuaria dell’ospedale di Ravenna. Il corteo funebre raggiungerà la chiesa parrocchiale di Campiano, dove alle 15.30 sarà celebrata la messa. Al termine delle esequie si proseguirà per il Forno crematorio di Ravenna. Clementino Morigi ha legato tutta la propria vita professionale alla crescita di NTA. "L’avventura è cominciata nel 1979 – raccontava –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: “Non ci sono parole, addio”. La notizia e il dolore di Clementino: un lutto che fa piangere tutti
Leggi anche: “Non ci sono parole: addio”. La notizia e tutto il dolore di Clementino. Ma è un lutto che fa piangere tutti
Addio a Clementino Morigi. Fondò e guidò la Nta - La sua ditta punto di riferimento nel Ravennate per gli impianti tecnologici. msn.com
Carrefour dice addio all’Italia: ceduti tutti i punti vendita per 1 miliardo di euro. Ecco il nuovo nome dei supermercati e cosa ci sarà di diverso. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.