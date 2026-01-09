Addio a Clementino Morigi Fondò e guidò la Nta

È venuto a mancare a 85 anni Clementino Morigi, fondatore e figura di riferimento della NTA, azienda leader nel settore degli impianti tecnologici nel Ravennate. La sua attività ha contribuito allo sviluppo e alla crescita del settore nella zona, lasciando un’importante eredità professionale e imprenditoriale.

Carrefour dice addio all’Italia: ceduti tutti i punti vendita per 1 miliardo di euro. Ecco il nuovo nome dei supermercati e cosa ci sarà di diverso. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.