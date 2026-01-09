Addio a Cavalleri fine intellettuale Lo storico dell’oro di Dongo

Giorgio Cavalleri, storico e scrittore, si è spento a Como. Con un focus particolare sulle ultime ore di Mussolini e sulla Resistenza sul lago di Como, ha contribuito ad approfondire la conoscenza di un periodo cruciale della storia italiana. La sua attività ha arricchito il patrimonio culturale locale e nazionale, lasciando un ricordo di impegno e rigoroso studio nel campo della storia contemporanea.

COMO Una vita dedicata allo studio delle ultime ore di Benito Mussolini e della Resistenza sul lago di Como, che ha reso Giorgio Cavalleri, scrittore e ricercatore storico, un punto di riferimento della cultura comasca, e non solo. Un fine e ricercato intellettuale, scomparso mercoledì a 85 anni di età. Nato il 21 marzo 1940 a Como, era stato insignito dell'Abbondino d'Oro nel 2012, la più importante benemerenza comasca. Cavalleri è stato imprenditore nella azienda di famiglia ad Albate, ma anche docente all'Enaip e dirigente Acli. Contemporaneamente, si è sempre dedicato alla passione che lo ha accompagnato per tutta la vita, la ricerca storica locale e nazionale, con particolare attenzione al periodo della Seconda guerra mondiale e alla Resistenza nel territorio lariano.

