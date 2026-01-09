Acquario è il nuovo singolo di Ultimo

Milano, 9 gen. (askanews) – Fuori oggi, venerdì 9 gennaio, in radio e in digitale Acquario, il nuovo singolo di Ultimo, sotto etichetta indipendente Ultimo Records, distribuito da Believe, accompagnato dal nuovo videoclip diretto da YouNuts! Il titolo fa da eco all’indizio che il cantautore romano aveva voluto dare ai suoi fan che hanno acquistato Ultimo Live Stadi 2025, all’interno del quale si trovava un cartoncino lenticolare in cui si alternavano il simbolo dell’infinito e quello del segno zodiacale dell’acquario. Il brano, in cui la penna del cantautore batte a tempo di un breakbeat, accende un faro su quello che si appresta ad essere l’anno più importante della carriera di Ultimo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Ultimo con “Acquario”: testo e significato del nuovo singolo - Non solo un riferimento al segno zodiacale, ma un richiamo diretto alla libertà e all’ indipendenza che da sempre ... 105.net