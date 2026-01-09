Accoltellato dalla moglie a Natale dimesso il 55enne salvato dall’équipe multidisciplinare

A Messina, si è conclusa positivamente la vicenda del 55enne accoltellato dalla moglie durante una lite domestica natalizia. Dopo un intervento e cure adeguate, l’uomo è stato dimesso in buone condizioni cliniche. L’intervento di un’équipe multidisciplinare ha garantito il trattamento e il supporto necessari in un momento difficile. La vicenda ha evidenziato l’importanza di un intervento tempestivo e coordinato nelle emergenze domestiche.

Si è conclusa con un esito positivo una vicenda che aveva scosso Messina nel giorno di Natale. È stato infatti dimesso in buone condizioni cliniche il 55enne accoltellato dalla moglie al termine di una lite domestica avvenuta in un appartamento della zona nord della città. L'uomo era arrivato al.

