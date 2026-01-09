Accende il fuoco nel caminetto e si propaga incendio in casa | spavento per un 96enne

Un incendio si è verificato oggi a Mesagne, coinvolgendo un uomo di 96 anni. Sebbene in buona salute, il residente è stato assistito dal personale sanitario del 118 dopo che il fuoco, acceso nel camino, si è diffuso nell’abitazione. L’intervento rapido ha evitato conseguenze più gravi. L’incidente evidenzia l’importanza di precauzioni domestiche per prevenire incidenti, soprattutto tra le persone anziane.

MESAGNE - Versa apparentemente in buone condizioni ma è stato sotto osservazione dal personale sanitario del 118, il 96enne che nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 gennaio, è stato coinvolto suo malgrado in un incendio presso la propria abitazione. L'accaduto ha avuto luogo in via Pordenone al.

