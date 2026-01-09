Acca Larentia primi identificati per i saluti romani | ci sono neofascisti venuti dall'estero

Dopo la commemorazione di Acca Larentia, le autorità hanno avviato le prime identificazioni di individui coinvolti, tra cui alcuni neofascisti stranieri. La Digos sta indagando sui saluti romani e sull’aggressione ai militanti di Gioventù Nazionale, cercando di fare chiarezza sugli episodi verificatisi durante l’evento. Le indagini mirano a individuare eventuali responsabilità e a preservare l’ordine pubblico.

Partite le identificazioni dopo la commemorazione di Acca Larentia. La Digos indaga su saluti fascisti e sull'aggressione ai militanti di Gioventù Nazionale.

Acca Larentia, primi identificati a Roma. Per l'aggressione caccia a 15 antagonisti. Spari contro la sede Cgil, oggi il corteo - La Digos prepara una relazione da inviare in Procura: per i saluti romani potrebbe scattare l'accusa di apologia di fascismo. msn.com

Acca Larentia, indagini per identificare i partecipanti. Tra i mille, anche neofascisti dall’estero - A piazzale Clodio si attendono le prime informative dalle forze dell'ordine che erano presenti nella strada nel quartiere Tuscolano. msn.com

Acca Larentia, indagini per identificare i partecipanti. Tra i mille, anche neofascisti dall’estero x.com

Come ogni anno, ieri in via Acca Larentia a Roma si è tenuto il raduno di matrice fascista per la commemorazione dei militanti uccisi nel 1978, con la ritualità del “Presente” e il saluto romano. Una “liturgia” in teoria vietata dalla Costituzione e dalle leggi Scelb - facebook.com facebook

