Acca Larentia Piantedosi | Preoccupa più chi non fa saluti romani ma violenza a manifestazioni

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi mette in evidenza come la preoccupazione principale sia rivolta alla violenza reale nelle manifestazioni, piuttosto che alle espressioni simboliche come i saluti romani. Il dibattito sull’anniversario della strage di Acca Larentia si concentra sulla gestione dei comportamenti violenti, evidenziando l’importanza di distinguere tra simbolismo e azioni concrete. La questione rimane centrale nel contesto delle tensioni politiche e sociali attuali.

I fari sono puntanti sulla “violenza praticata” e non su quella “teorizzata“. E’ così che il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dipinge il quadro del dibattito nato, di fatto come ogni anno, intorno alla commemorazione della strage di Acca Larentia, e della correlata aggressione a 4 militanti di Gioventù Nazionale alla vigilia dell’anniversario dello scorso 7 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

