Abc la maggioranza si oppone alla relazione dei vertici

Nella recente riunione della commissione Trasparenza del Comune di Latina, la maggioranza ha scelto di non ascoltare la relazione dei vertici dell’Azienda dei beni comuni. Nonostante le questioni di attualità legate ai conti aziendali e la presenza di presidente, direttore generale e revisori, la discussione è proseguita senza un confronto diretto con i rappresentanti dell’azienda.

Ancora una seduta senza ascoltare la voce dei vertici dell'Azienda dei beni comuni, per la commissione Trasparenza del Comune di Latina, pur a fronte di diversi temi di stretta attualità sui conti aziendali e pur in presenza di presidente, direttore generale e revisori dei conti della partecipata.

