Abc la maggioranza si oppone alla relazione dei vertici

Da latinatoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella recente riunione della commissione Trasparenza del Comune di Latina, la maggioranza ha scelto di non ascoltare la relazione dei vertici dell’Azienda dei beni comuni. Nonostante le questioni di attualità legate ai conti aziendali e la presenza di presidente, direttore generale e revisori, la discussione è proseguita senza un confronto diretto con i rappresentanti dell’azienda.

Ancora una seduta senza ascoltare la voce dei vertici dell’Azienda dei beni comuni, per la commissione Trasparenza del Comune di Latina, pur a fronte di diversi temi di stretta attualità sui conti aziendali e pur in presenza di presidente, direttore generale e revisori dei conti della partecipata. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

Leggi anche: La maggioranza si oppone alla manifestazione dell'ultradestra: "Ravenna rifiuta i neofascismi"

Leggi anche: Pd, pressing dei vertici per tenere l’assemblea nazionale entro dicembre: «Lì Schlein ha la maggioranza»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.