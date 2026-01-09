Abbattuti altri due pini a rischio Ordinanza | Sono un pericolo Decisive le perizie dei tecnici

Due pini a rischio sono stati abbattuti in seguito a perizie tecniche che ne hanno confermato la pericolosità. L’ordinanza ha decretato la rimozione, evitando potenziali incidenti. Questa decisione, presa indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, sottolinea l’importanza di interventi preventivi nel patrimonio arboreo urbano, garantendo sicurezza e tutela del patrimonio verde della città.

Stavolta non sono caduti nei giorni di maltempo, miccia che ha innescato l’acceso dibattito sul verde pubblico. Bensì rimossi in quanto rappresentavano un " pericolo per la pubblica e privata incolumità ". Così, ieri, vista l’indagine di stabilità eseguita dall’agronomo Riccardo Frontini, il professionista incaricato dal Comune, e la successiva relazione che ha dato un esito inequivocabile (un "codice di triage Fucsia", con "indicazione di abbattimento immediato ") sono stati abbattuti altri due pini a rischio: uno in via Gobetti, ormai inesorabilmente piegato verso il piazzale della chiesa del Rosario (un esemplare Pinus pinea, quello da pinoli); un altro (di tipo Halepensis) in via delle Ville, nell’area di accesso ai civici 9-13. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

