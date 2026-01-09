Abbandonato da 9 anni lo storico ristorante in riva al lago è pronto a riaprire

Dopo nove anni di abbandono, lo storico ristorante in riva al lago sta per riaprire. L’edificio di via San Cassiano, situato lungo la passeggiata tra Padenghe e Moniga, è in fase di rinnovamento, segnando un ritorno alla vita di questo luogo suggestivo. I lavori in corso indicano un importante intervento di recupero e valorizzazione di uno degli angoli più caratteristici della zona.

Dalle impalcature affacciate sul lago arriva un segnale chiaro: l'ex "Salfor" sta tornando a vivere. L'edificio comunale di via San Cassiano, collocato in uno dei tratti più suggestivi della passeggiata ciclopedonale tra Padenghe e Moniga, è oggi al centro di un intervento di rinnovamento ormai.

