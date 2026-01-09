A1 Milano-Napoli | chiusure notturne delle stazioni di Ceprano San Vittore e Cassino per lavori

La Società Autostrade ha annunciato chiusure notturne delle stazioni di Ceprano, San Vittore e Cassino sulla A1 Milano-Napoli, previste nei prossimi giorni. Queste interruzioni sono necessarie per eseguire lavori di manutenzione e riparazione, al fine di garantire la sicurezza e l’efficienza della tratta autostradale. Si consiglia di pianificare gli spostamenti considerando le variazioni temporanee nel servizio.

La Società Autostrade comunica importanti chiusure notturne sulla A1 Milano-Napoli nei prossimi giorni, necessarie per lavori di manutenzione e ripristino danni. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a programmare percorsi alternativi.Ecco il dettaglio degli interventi.

A1, chiusure notturne di Firenze Scandicci e delle aree di parcheggio Villa Costanza - Per consentire attività di ispezione e manutenzione al cavalcavia, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura che interesseranno la ... 055firenze.it

Incidente A1 adesso: 6 km di coda verso Napoli - Resta aggiornato sullo stato del traffico e sulle chiusure dell'autostrada Milano - sicurauto.it

