A Troia c' è l' AperiLibro con l' autore contro la violenza di genere
A Troia, nell’ambito del progetto ’Nessuna si salva da sola’, si svolge l’AperiLibro con l’autore dedicato alla sensibilizzazione sulla violenza di genere. Un’occasione per approfondire il tema attraverso incontri con scrittori e momenti di confronto, promuovendo una maggiore consapevolezza nella comunità. La iniziativa prosegue anche con l’arrivo del nuovo anno, rafforzando l’impegno contro ogni forma di violenza.
Con il nuovo anno continuano le attività di ’Nessuna si salva da sola’, il progetto corale che sensibilizza la comunità sulla violenza di genere attraverso diverse forme d’arte. Dopo teatro e cinema, questa volta si propone una formula originale tra letteratura e convivialità: l’AperiLibro con. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
