A Tali e Quali arriva Francesco Totti
Da questa sera su Rai 1, Tali e Quali torna con una nuova edizione condotta da Nicola Savino. Tra i giurati d’eccezione, Francesco Totti offrirà il suo contributo, arricchendo il programma con la sua esperienza e sensibilità. Una serata di intrattenimento che unisce talento e partecipazione, in cui il calcio e la musica si incontrano in un contesto di divertimento e rispetto.
Giurato d’eccezione a Tali e Quali, in onda da questa sera su Rai 1 con la nuova edizione affidata a Nicola Savino. Ad affiancare in giuria i titolari Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e la new entry Massimo Lopez, ci sarà anche Francesco Totti. L’ex capitano e idolo della Roma prenderà parte alla seconda puntata dello show, in programma venerdì 16 gennaio. Tali e Quali, come l’originale Tale e Quale Show, prevede infatti un quarto giurato differente ogni settimana; alla prima c’è Carlo Conti. Il programma, nato per portare sotto i riflettori le persone comuni nei panni delle star italiane e internazionali, in questa nuova edizione conterà anche sulla strampalata partecipazione di Carmen Di Pietro, le cui doti canore sono note – e che note! – a tutti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
