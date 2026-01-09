A Ravenna arriva un Forlì rinnovato, anche se con un numero limitato di tifosi al seguito. I biglietti sono andati esauriti, come previsto, con 1.710 tagliandi venduti in prevendita, esclusi i 2 biglietti rimanenti. La sfida si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre, con una cornice di pubblico contenuta ma determinata.

Biglietti esauriti. Come ampiamente previsto, peraltro. I 1.710 tagliandi disponibili in prevendita, al netto dei 2.735 abbonati, sono finiti. Sarà dunque un derby partecipato e dal clima caldo, com’è giusto che sia, quello in programma domani pomeriggio alle 17.30 al Benelli. Il Ravenna del resto torna a giocare in casa dopo oltre un mese da quel rocambolesco ed entusiasmante successo conquistato contro il Pontedera del 7 dicembre scorso. Una vittoria in rimonta, concretizzata con due reti nel recupero e firmate da Luciani al 94’ e da Okaka addirittura al 103’. Proprio il Pontedera, che nel frattempo è scivolato all’ultimo posto in classifica con 14 punti nonostante i pareggi con Sambenedettese e Livorno, sarà l’avversario dell’Arezzo nel match di domenica nella tana della capolista, che precede il Ravenna di 2 lunghezze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - A Ravenna arriva un Forlì rinnovato. Ma con pochissimi tifosi al seguito

Leggi anche: Agguato mortale al pullman dei tifosi. La ricostruzione: seguito per chilometri. Tifosi sentiti in questura

Leggi anche: Ravegnana bis, un'opera ancora ferma al palo. Forlì e Ravenna fanno fronte comune: "Lavoriamo per lotti, ma servono fondi"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

A Ravenna arriva un Forlì rinnovato. Ma con pochissimi tifosi al seguito - Fra i galletti non giocano più gli ex scesi in campo all’andata al Morgagni, tra cui Saporetti che realizzò la rete decisiva . sport.quotidiano.net