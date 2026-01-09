A Pavia, l’edicola di Borgo Ticino riapre grazie all’impegno di Michael Lombardo, che ha deciso di dedicarsi alla comunità offrendo un servizio di prossimità. Con un approccio sobrio e rispettoso, Lombardo si impegna a mantenere viva una tradizione locale, dimostrando come passione e dedizione possano rappresentare una valida alternativa alla stabilità del posto fisso.

Pavia, 9 gennaio 2026 – Addio posto fisso, quello in cui hai uno stipendio certo tutti i mesi e devi percorrere pochi metri per raggiungere il tuo lavoro. In un panorama desolante in cui molte edicole chiudono perché diventa sempre più difficile accettare un’occupazione in cui ci si deve alzare molto presto e resistere al freddo o alle elevate temperature, c’è chi va controcorrente e decide di rialz are quella saracinesca che da oltre un anno era abbassata. Lo ha fatto Mic hael Lombardo, vigevanese di 35 anni, che aveva una tranquilla occupazione in un negozio di scarpe del centro storico della sua città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Pavia rinasce l’edicola di Borgo Ticino grazie a Michael Lombardo: “Mi sveglio all’alba, ma sono felice di offrire un servizio alla comunità”

