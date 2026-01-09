A Palazzo Vecchio un incontro con i dirigenti Inail

Il 9 gennaio 2026, presso Palazzo Vecchio a Firenze, si è svolto un incontro tra la commissione politiche per la promozione della legalità del Comune di Firenze, guidata da Alessandra Innocenti, e i dirigenti dell’Inail, rappresentati da David Maccioni. L’obiettivo è stato approfondire temi legati alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione, contribuendo a rafforzare la collaborazione tra le istituzioni locali e l’ente previdenziale.

Firenze, 9 gennaio 2026 – La commissione politiche per la promozione della legalità del Comune di Firenze, presieduta da Alessandra Innocenti (Pd), ha organizzato un incontro con David Maccioni, dirigente della direzione territoriale di Firenze dell' Inail. Un'occasione, si legge in una nota, per “un confronto tecnico sull'andamento degli infortuni sul lavoro nel territorio comunale e provinciale. L’incontro ha permesso di approfondire le tipologie di lavoratori infortunati e l’efficacia delle misure di prevenzione vigenti, con particolare attenzione ai finanziamenti a fondo perduto messi a disposizione dall’Inail. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Palazzo Vecchio un incontro con i dirigenti Inail Leggi anche: Conferenza dei Consigli comunali della Toscana, incontro a Palazzo Vecchio Leggi anche: Bankitalia: cena in Palazzo Vecchio con Lagarde e Giorgetti. Oggi chiusura del consiglio Bce con focus su euro digitale Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Passaretti verso la scadenza. Palazzo Vecchio alla ricerca di un nuovo comandante; È tempo di assunzioni nei Comuni. Ecco i bandi: in palio oltre 20 posti; Impiegati comunali. Le posizioni aperte. La statua del David di Michelangelo è rimasta all'esterno del Palazzo Vecchio a Firenze per secoli. Nell'estate del 1873, la scultura fu trasferita al Museo dell'Accademia in un vagone di legno speciale progettato da un team di ingegneri. Il David era stato esp - facebook.com facebook Firenze, Sos dei Canottieri per la sede in bilico: «Palazzo Vecchio deve salvarci» x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.